Es war eine Zeit lang still um ihn, doch der Südstaaten MC 2 Chainz hat sich keineswegs zur Ruhe gesetzt. Nein, der "härteste Punchline-Rapper", wie die New York Times ihn taufte, hat hart gearbeitet: "Pretty Girls Like Trap Music" heißt sein neues Album, das ab dem 16. Juni 2017 erhältlich ist. Ab sofort könnt ihr es bestellen und erhaltet per Direkt-Download die vier Tracks "4 AM feat. Travis Scott", "Big Amount feat. Drake", "It's A Vibe feat. Ty Dolla $ign, Trey Songz & Jhené Aiko" und "Good Drank feat. Gucci Mane & Quavo".

"Pretty Girls Like Trap Music" (Albumtrailer)

Kollaborationen so weit das Auge reicht

Das Beste kommt bekanntlich zuletzt - doch bei solch einer Liste von Gastvokalisten müssen die Regeln gebrochen werden: Für "Pretty Girls Like Trap Music" kollaborierte 2 Chainz mit Gucci Mane & Quavo, Nicki Minaj, Swae Lee von Rae Sremmurd, Drake, Migos, Pharrell und Monica - und das ist nur ein Teil der LP-Gästeliste. Und auch was die Länge seines Albums angeht ist der Rapper aus Georgia einer, der lieber klotzt als kleckert: Ganze 16 Songs lang ist die Tracklist, über die Hälfte hiervon sind Kollaborationen. Billboard prophezeit bereits, dass es der "Blockbuster des Sommers" wird.

01. "Saturday Night"

02. "Riverdale Rd"

03. "Good Drank feat. Gucci Mane & Quavo"

04. "4 AM feat. Travis Scott"

05. "Door Swangin"

06. "Realize feat. Nicki Minaj"

07. "Poor Fool feat. Swae Lee"

08. "Big Amount feat. Drake"

09. "It’s a Vibe feat. Ty Dolla $ign, Trey Songz, and Jhené Aiko"

10. "Rolls Royce Bitch"

11. "Sleep When U Die"

12. "Trap Check"

13. "Blue Cheese feat. Migos"

14. "OG Kush Diet"

15. "Bailan feat. Pharrell"

16. "Burglar Bars feat. Monica"

Kanye Wests "Mercy" war der Durchbruch für 2 Chainz

Urspünglich war Tauheed Epps, wie 2 Chainz mit gebürtigem Namen heißt, Teil des Rap-Duos Playaz Circle. Doch 2012 katapultierte sich der 39-Jährige nach ganz oben: Er war gemeinsam mit Big Sean und Pusha T auf Kanye Wests Hit "Mercy". Und dann gabs kein Halten mehr: Für sein Def Jam-Debütalbum "Based On A T.R.U. Story" gab es in den USA Platin und eine Grammy-Nominierung. Zuletzt hörten wir von dem Musiker aus Atlanta "ColleGrove" - seine 2016er LP, von der ein Großteil in Zusammenarbeit mit Langzeit-Homie Lil Wayne entstand.

2 Chainz Album "Pretty Girls Like Trap Music"

