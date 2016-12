Happy Birthday 5 Seconds Of Summer! Die Band feiert in diesem Jahr ihr fünfjähriges Bestehen und hat sich aus diesem Anlass etwas ganz Besonderes überlegt: Zu allen bisher veröffentlichten Alben und EPs liefert die Band jeweils eine B-Sides-Version. Auf diesen insgesamt zehn neuen Editionen sind alle 5 Seconds Of Summer-Tracks der vergangenen fünf Jahre zu finden. Viele der Songs hatte die australische Gruppe bisher nur exklusiv für bestimmte Länder zugänglich gemacht. Nun haben Fans weltweit die Möglichkeit, ihre 5 Seconds Of Summer-Kollektion zu vervollständigen. Die Auflistung der neuen Versionen gibt es unten zu sehen.

Großes Gewinnspiel zum Jubiläum

Das ist aber lange noch nicht alles. Pünktlich zum Jubiläum starten wir ein großes Gewinnspiel, bei dem ihr jede Menge tolle Preise abstauben könnt. Zu gewinnen gibt es den Konzert-Film "How Did We End Up Here?", drei Mal als Blu-Ray und sechs Mal im DVD-Format. Den Hauptpreis bildet die Deluxe-Fanbox des Albums "Sounds Good Feels Good", der wir außerdem die "She Looks So Perfect"-EP beilegen, die außerdem von allen Bandmitgliedern signiert wurde. Beantwortet einfach die Gewinnspielfrage und seid dabei. Einsendeschluss ist der 16. Dezember 2016.

▶ Hier geht es zum 5 Seconds Of Summer-Gewinnspiel

Alle B-Sides und Rarities-Versionen in der Übersicht:

5 Seconds Of Summer (B Sides and Rarities)

1. Lost Boy

2. Miss All America

3. English Love Affair

4. Never Be

5. Voodoo Doll

6. Greenlight

7. Tomorrow Never Dies

8. Independence Day

9. Close As Strangers

10. Out Of My Limit

Sounds Good Feels Good (B Sides and Rarities)

1. Safety Pin

2. The Girl Who Cried Wolf

3. Broken Home

4. The Space Between a Rock and a Hard Place

5. Story of Another Us

LIVESOS (B Sides and Rarities)

1. Pizza! (Live)

2. Don't Stop (Live)

3. What I Like About You (studio mix)

She Looks So Perfect-EP (B Sides)

1. Heartache On The Big Screen

2. The Only Reason

3. Disconnected

4. She Looks So Perfect (Ashton demo vocal)

5. She Looks So Perfect (Mikey demo version)

6. Wherever You Are

7. Pizza!

8. She Looks So Perfect (acoustic)

9. What I Like About You (studio mix)

Don't Stop-EP (B Sides)

1. Rejects

2. Try Hard

3. Don't Stop (Calum vocal)

4. Don't Stop (Ashton vocal

5. Don't Stop (acoustic)

Amnesia-EP (B Sides)

1. Daylight

2. Amnesia (Live at Wembley)

3. American Idiot (studio version)

Good Girls-EP (B Sides)

1. Just Saying

2. Long Way Home (acoustic)

3. Good Girls (acoustic)

She's Kinda Hot-EP (B Sides)

1. She's Kinda Hot (Alternate Version)

2. Lost In Reality

3. Over And Out

4. Broken Pieces

Somewhere New-EP

1. Unpredictable

2. Out Of My limit

3. Beside You

4. Gotta Get Out

Unplugged-EP

1. Gotta Get Out (Acoustic)

2. I Miss You

3. Too Late

4. Jasey Rae (Live from band rehearsal)