Ein ganz besonderes MTV Unplugged: a-ha spielten zur Sommersonnenwende im Juni 2017 die ersten beiden Akustikkonzerte ihrer Karriere — in unmittelbarer Nähe der Stadt Ålesund auf der norwegischen Insel Giske. Mit der Auskopplung des Songs "This Is Our Home" liefern sie nun einen ersten Vorboten ihres "MTV Unplugged – Summer Solstice", das bereits am 6. Oktober 2017 erscheint.

a-ha vor 250 Zuschauern in spektakulärer Atmosphäre

Die Vorfreude darf steigen: In der Øygardshallen spielten a-ha vor nur je 250 Zuschauern — und in spektsakulärer Atmosphäre. Die Glasfassade der Halle erlaubte es dem Publikum, immer auch in die fahle Nacht hinter der Bühne zu blicken — sowie auf eine Reihe dezenter Hi-Tech-LED-Video-Stelen, die auf der Wiese hinter der Halle installiert worden waren.

"MTV Unplugged – Summer Solstice": 17 Songs komplett neu arrangiert

Im Rahmen der MTV-Unplugged-Konzerte spielten a-ha insgesamt 17 ihrer Songs in komplett neuen Arrangements. Außerdem gab es zwei Uraufführungen neuer Songs sowie zwei Coverversionen. Darüber hinaus begrüßten Morten Harket, Magne Furuholmen und Pål Waaktaar-Savoy vier prominente Gastsänger. Weitere Infos verraten wir euch in Kürze.

a-ha Album "MTV Unplugged – Summer Solstice"

