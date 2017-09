Dieses Video wird euch nicht ohne Gänsehaut zurücklassen: a-ha haben einen weiteren Ausschnitt ihres "MTV Unplugged – Summer Solstice"-Konzerts veröffentlicht. Die Akustik-Version ihres Hits "The Sun Always Shines On TV" seht ihr oben im Player. Ingrid Helene Håvik von Highasakite war bei beiden Konzerten auf der norwegischen Insel Giske Morten Harkets Duettpartnerin bei diesem Song. Wie wunderschön ihre beiden Stimmen gemeinsam klingen, solltet ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen.

Morten Harket über die zentrale Rolle von Arrangeur und Produzent Lars Horntveth

Was im Musikclip so vergleichsweise einfach wirkt - also das Reduzieren eines fulminanten Synthpop-Songs auf eine herzerwärmende Akustik-Version - hat die Musiker von a-ha einige Nerven gekostet. Morten Harket beschreibt die dabei zentrale Rolle von Arrangeur und Produzent Lars Horntveth: "Er befruchtete unsere Musik mit völlig neuen Arrangements. Er berührte sogar Elemente, die wir als 'unantastbar’ deklariert hatten - wir empfanden seine forsche Art zunächst als respektlos. Er konfrontierte uns mit radikalen Ideen, und wir hassten ihn dafür. Das meine ich im Rückblick aber als großes Kompliment."

"Wir sind als Band wieder enger zusammengerückt sind - weit enger als wir es seit einer sehr, sehr langen Zeit waren"

Und weiter: "Ganz offensichtlich brauchten wir genau diese Respektlosigkeit, genau dafür hatten wir ihn schließlich auch angeheuert. Wir benötigten eine starke Persönlichkeit, die jede Facette dessen in Frage stellte, was wir als Band repräsentierten. Natürlich kam es zu lautstarken Auseinandersetzungen. Das ist aber ein Teil des kreativen Prozesses. Lars gebührt der Dank dafür, dass wir als Band wieder enger zusammengerückt sind - weit enger als wir es seit einer sehr, sehr langen Zeit waren."

a-ha Album "MTV Unplugged – Summer Solstice"

