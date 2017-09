Ein James Bond-Titelsong mal ganz anders: Im Rahmen ihrer ersten beiden MTV Unplugged-Konzerte auf der norwegischen Insel Giske, spielten a-ha ihren Klassiker "The Living Daylights" in einer großartigen Akustik-Version. Nach "This Is Our Home" und "The Sun Always Shines On TV" kommt das "The Living Daylights"-Video somit als dritter Vorbote auf den 20. Oktober 2017: Dann erscheint "MTV Unplugged – Summer Solstice" in verschiedenen Versionen und bringt euch die atemberaubende Live-Atmosphäre dieser intimen Konzerte ins heimsche Wohnzimmer.

"Die Idee rein akustischer Shows ergab viel Sinn"

Und wie kam es, dass die Kultband a-ha sich an ein so aufwendiges Projekt wie ein MTV Unplugged machte? Pål Waaktaar-Savoy erklärt: "Wir haben diese Idee jetzt mehrere Jahre lang diskutiert. Und auf vielen unserer Konzerte spielten wir auch einzelne akustische Songs. Wenn man aber bedenkt, dass wir so gut wie keine Technik benötigen, während wir die Songs schreiben, ergibt die Idee rein akustischer Shows viel Sinn. All diese Songs nun in akustischen Arrangements zu spielen fühlt sich für uns an, als kehrten wir zu ihren Demoversionen zurück."

a-ha Album "MTV Unplugged – Summer Solstice"

