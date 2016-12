Vor drei Jahren veröffentlichte Adel Tawil sein Album "Lieder". Eine lange Zeit, in der die Fans seine Tracks "Lieder", "Zuhause" oder "Kartenhaus" schon längst auswendig gelernt haben. Nun hat das lange Warten ein Ende: Nächstes Jahr bringt der Berliner Sänger, Songschreiber und Produzent ein neues Album heraus und kommt mit den neuen Songs auf "so schön anders"-Tour durch ausgewählte Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Tourstart ist der 30. Juni 2017 in Plauen im Parktheater. Sichert euch die Tickets und erlebt Adel Tawil live mit seinen neuen Songs!

Alle Adel Tawil Termine der "so schön anders"-Tour 2017 im Überblick:

30.06.2017 Plauen, Parktheater

08.07.2017 München, Tollwood Festival

21.07.2017 Weimar, Weimarhalle

29.07.2017 Dresden, Junge Garde

27.10.2017 A-Graz, List Halle

28.10.2017 A-Wien, Gasometer

29.10.2017 A-Linz, TipsArena

01.11.2017 CH-Zürich, Halle 622

03.11.2017 Hannover, Swiss Life Hall

04.11.2017 Bremen, Pier 2

05.11.2017 Köln, Palladium

07.11.2017 Lingen, Emslandhalle

09.11.2017 Leipzig, Haus Auensee

11.11.2017 Berlin, Columbiahalle

12.11.2017 Hamburg, Mehr! Theater

14.11.2017 Rostock, Stadthalle

15.11.2017 Magdeburg, Stadthalle

17.11.2017 Halle/Westfalen, Gerry-Weber-Stadion

18.11.2017 Oberhausen, König-Pilsener-Arena

19.11.2017 Frankfurt, Festhalle

Tickets gibt es ab 2. Dezember unter tickets.rtl.de, ab 7. Dezember unter eventim.de sowie ab 12. Dezember an allen bekannten Vorverkaufsstellen.