"Ich muss schon sagen: Das war eine ziemliche Achterbahnfahrt in den letzten Jahren. Ein ziemliches Durcheinander", fasst Adel Tawil die Zeit seit der Veröffentlichung seines Albums "Lieder" im Jahr 2013 zusammen. Als Konsequenz erwartet uns nun ab dem 21. April 2017 ein neues Album des Berliners, das "So schön anders" heißt. "Ich habe einfach alles erzählt was mir passiert ist", erklärt er - und das ist eine Menge. "Ich habe den ganzen Schmerz reingepackt und die ganz großen Glücksmomente."

Von großen Erfolgen und privaten Tiefschlägen

Adel durchlebte einen lebensgefährlichen Unfall, bei dem er sich vier Mal ein und denselben Halswirbel gebrochen hat. Und er trennte sich von seiner Ehefrau, die er erst im Jahr 2011 geheiratet hatte und mit der er insgesamt über ein Jahrzehnt zusammen war. "Ich muss sagen, das war mein persönlicher Tiefpunkt", kommentiert er. In die vergangenen drei Jahre gehört aber auch sein Solo-Album, das mittlerweile fünffach mit Gold ausgezeichnet worden ist, und eine wahnsinnig erfolgreiche Tour. Große künstlerische und berufliche Erfolge gepaart mit absoluten privaten Tiefschlägen prägen also "So schön anders" - aber nicht nur.

"So schön anders" ab dem 21. April 2017

"Ich habe über das geschrieben, was ich in der Welt gesehen habe, in Europa und an den Außengrenzen von Europa, in Ägypten. Ich habe über das geschrieben, was mich und wahrscheinlich sehr viele Menschen beschäftigt. Die Krisen und die Konflikte rücken näher, die Stimmung wird aggressiver. Die Menschen sind unzufriedenen und wissen nicht mehr, in welche Richtung sich die Dinge entwickeln", fasst Adel Tawil zusammen. Weitere Informationen über das 14 Lieder umfassende Album verraten wir euch in Kürze.

