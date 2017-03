Am 21. April 2017 veröffentlicht Adel Tawil mit "So schön anders" ein neues Album. Schon über einen Monat vor diesem tollen Ereignis präsentiert uns der Berliner Musiker aber zwei großartige Vorboten, die ihr euch ab jetzt als Download und Stream sichern könnt. Da wäre zum einen der Song "Ist da jemand" und zum anderen das Featuring "Bis hier und noch weiter", das gemeinsam mit KC Rebell & Summer Cem entstanden ist.

"Ist da jemand" beschreibt Angst und Hoffnung

"Ist da jemand" beschreibt das Lebensgefühl einer Generation, deren Welt aus den Fugen geraten zu sein scheint. Im Track geht es um eine Welt, die mehr Fragen als Antworten und mehr Probleme als Lösungen bereit hält. Es beschreibt aber auch die Hoffnung, die dann entsteht, wenn die Not am größten ist und die Lage am aussichtlosesten erscheint.

Adel Tawil und KC Rebell verbindet eine Geschichte

Mit seinem Featuringpartner auf dem Track "Ist da jemand" verbindet Adel Tawil eine gemeinsame Geschichte, auch wenn die beiden Musiker sie nicht zusammen erlebten. Adel Tawil hatte seine Gesangskarriere bei der Boygroup The Boyz begonnen, er hatte eine paar Charterfolge erreicht, er hatte Stadien gefüllt und als es nicht mehr lief, wurde er vom Popgeschäft wieder ausgespuckt, wie so viele andere Talente in diesem Musikbetrieb.

"Bis hier und noch weiter" ab jetzt als Download und Stream

Und auch für KC Rebell gab Zeiten, da war er nur einer von vielen Straßenrappern, die sich in Deutschland durch grimmige Schwarz-Weiß Videos hervortun. Wieder mal einer, der von der großen Karriere träumt. Aber die beiden gaben nichts auf dieses Gerede. Genauso, wie sie damals, als keiner an sie geglaubt hat, ihren eigenen Weg gingen, so gehen sie auch heute noch heute. Und das zum Teil sogar zusammen, wie "Bis hier und noch weiter" eindrucksvoll beweist.

