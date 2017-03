Gänsehaut garantiert: Adel Tawil zeigt euch ab jetzt das offizielle Musikvideo zu seiner melodiegeladenen Ballade "Ist da jemand". Wie wir euch bereits berichten durften, verarbeitet der Berliner Musiker auf seinem am 21. April 2017 erscheinenden Album "So schön anders" das Chaos, das er in den vergangenen Jahren erlebt hat. Der Song "Ist da jemand" steht stellvertretend dafür, dass Adel in all dieser Zeit trotz sämtlicher Höhenflüge und Tiefschläge nie die Hoffnung verloren hat, dass es irgendwie gut weitergeht.

"Ist da jemand" beschreibt das Lebensgefühl einer Generation, deren Welt aus den Fugen geraten zu sein scheint. Sie liefert mehr Fragen als Antworten und mehr Probleme als Lösungen - und das in einer Zeit, in der nichts mehr sicher ist und menschliche Bindungen nur noch losen Bekanntschaften zu gleichen scheinen. "Ist da jemand" beschreibt aber auch die Hoffnung, die dann entsteht, wenn die Not am größten ist und die Lage am aussichtlosesten erscheint. Adel Tawil singt in diesem Lied von der Zuversicht, die in jedem von uns wohnt, auch dann, wenn man den Glauben an sich selbst schon längst verloren hat.

Adel Tawil Album "So schön anders"

▶ bei iTunes

▶ bei Apple Music

▶ bei Saturn

▶ bei Media Markt

▶ bei Google Play

▶ bei Spotify