Ganz neue Töne von Adel Tawil: Als ersten Vorboten seines neuen Albums "So schön anders" liefert uns der Berliner Musiker ein Feature mit den Deutsch-Rappern KC Rebell und Summer Cem - und verbindet damit das Beste aus dem Pop und dem Hip Hop miteinander. "Bis hier und noch weiter" verbindet große Melodien mit fetten Beats und wunderbaren Gesang mit markanten Rap-Parts. Im Video über diesem Artikel könnt ihr euch davon überzeugen, wie gut das matcht.

Im Mut-Macher-Track "Bis hier und noch weiter" fassen Adel Tawil und KC Rebell einen Teil ihrer Biografie zusammen - und die verlief streckenweise recht ähnlich, obwohl die beiden Musiker zu diesem Zeitpunkt noch nicht miteinander arbeiteten. Adel Tawil hatte seine Gesangskarriere bei der Boygroup The Boyz begonnen - und als es nicht mehr lief, wurde er vom Popgeschäft wieder ausgespuckt. KC Rebell hingegen war lange Zeit einer von vielen Straßenrappern. Wieder mal einer, der von der großen Karriere träumt. "Jaja. Träum weiter Junge", hieß es da und so gut wie niemand glaubte daran, dass er es schaffen könnte. Keiner außer er selbst.

Heute ist jeder schlauer. Adel Tawil und KC Rebell gehen heute erfolgreich ihren eigenen Weg. Sie haben die Steine, die auf diesem lagen, beiseite geräumt und sich die Zukunft erkämpft. Sie haben durchgehalten. Sie sind sich selbst treu geblieben und haben all ihren Schmerz, ihre Sehnsucht und ihre Kraft in ihre Musik gelegt und diese zum Leben erweckt. Sie sind noch immer auf ihrem Weg, doch noch längst nicht am Ziel. Bis hier hin also - und weiter. Adel Tawils zweites Solo-Album "So schön anders" erscheint am 21. April 2017.

Adel Tawil Album "So schön anders"

▶ bei iTunes

▶ bei Apple Music

▶ bei Saturn

▶ bei Media Markt

▶ bei Google Play

▶ bei Spotify