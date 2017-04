Ab jetzt wird alles "So schön anders" - mit 14 neuen Songs von Adel Tawil. Und auf seinem zweiten Solo-Album präsentiert der Berliner Musiker nicht nur irgendwelche Lieder von der Stange, sondern Geschichten, die ihm viel bedeuten - und die ihm viel abverlangten. Viel ist passiert, seit der Veröffentlichung seines Albums "Lieder" im Jahr 2013: Große künstlerische Erfolge trafen auf enorme private Tiefschläge - das ist der Stoff, aus dem "So schön anders" ist.

"Eine ziemliche Achternahnfahrt"

Alles beginnt wie ein Pop-Märchen: Nach erfolgverwöhnten Zeiten mit Annette Humpe und dem Duo Ich+Ich, zweifelte Adel Tawil daran, dass sein erstes Solo-Album in ähnlicher Weise begeistern könnte. Aber diese Sorgen waren unbegründet: "Lieder" ist eines der erfolgreichsten Alben der jüngeren Pop-Geschichte - über 500.000 Tausend verkaufte Einheiten und ausverkaufte Tourneen sprechen eine eindeutige Sprache. Adel Tawil war endlich ganz oben angekommen. Und dann mit einem Mal, ist alles kaputt. "Ich muss schon sagen, das war eine ziemliche Achterbahnfahrt in den vergangenen Jahren", fasst er zusammen.

"Bis hier und noch weiter feat. KC Rebell und Summer Cem" (Video)

"Soll ich die privaten Sachen erzählen? Die ganzen persönlichen Geschichten?"

Als persönlichen Tiefpunkt bezeichnet inzwischen die Scheidung von seiner Ehefrau, die er erst im Jahr 2011 geheiratet hatte und mit der er insgesamt über ein Jahrzehnt zusammen war. Sie hat auch zur Folge, dass sich die Arbeit am zweiten Album zunächst schwierig gestaltet. Nach all den Aufregungen um sein Privatleben, brauchte er erst einmal einen Ort, an dem er endlich mit der Arbeit loslegen konnte. Hinzu kamen Selbstzweifel "Was mache ich jetzt? Was soll ich erzählen? Soll ich die privaten Sachen erzählen? Die ganzen persönlichen Geschichten? Muss ich sie überhaupt erzählen? Irgendwie hatte ich schon das Gefühl, dass ich sie erzählen muss, aber ich wusste nicht wie."

"Das war die beste Entscheidung meines Lebens."

Adel Tawil ist ratlos, als er sich durch einen Zufall an das Angebot eines alten Freundes erinnert, der inzwischen auf Hawaii - und zwar mitten im Dschungel - lebt. Irgendwann einmal hatte er ihn eingeladen und nun war der Zeitpunkt gekommen, dieses Angebot anzunehmen: "Da gibt es nichts. Gar nichts. Der hat ein paar Solarzellen auf dem Dach, um sich selbst mit Strom zu versorgen und eine selbstgebaute Dusche. Ab und zu mal eine Gasflache, ansonsten gibt es da nichts, das war's. Ich konnte niemanden mehr erreichen und niemand konnte mich erreichen. Da wusste ich: Das war die beste Entscheidung meines Lebens. Jetzt kann ich arbeiten."

"Anders wollte ich es machen"

Und Adel arbeitet. "Dort habe ich beschlossen, eine ganz andere Platte zu machen. Ich habe mich für Andreas Herbig, den Boogieman, als Produzenten entschieden. Er sollte den Sound machen. Und plötzlich war auch diese Energie wieder da, dieses Gefühl, dass wir alles anders machen werden als bisher. Denn anders wollte ich es auf jeden Fall machen, weshalb das Album auch 'So schön anders' heißt." Doch bevor die beiden Musiker ihre Arbeit beenden können, muss Adel noch einen weiteren Schicksalsschlag hinnehmen. Er will sich ein paar Tage Abstand in Ägypten gönnen. Dort hängt er am Pool herum, springt ins Wasser und prallt mit dem Kopf auf den Boden des Schwimmbeckens.

"Ist da Jemand" (Video)

"Dieser Mann müsste tot sein"

"Wenn ich Ärzten das Foto von meinem Wirbel zeige, dann glauben sie nicht, dass ich das bin", erzählt Adel Tawil von den Folgen des Unfalls, bei dem er sich ein und denselben Halswirbel viermal gebrochen hat. "Sie sagen, dieser Mann müsste tot sein, oder vom Hals abwärts gelähmt, aber das bin tatsächlich ich", berichtet er weiter. Er hat großes Glück gehabt und es wäre gelogen, wenn man sagen würde, dieses Erlebnis hätte ihn nicht verändert. Es verändert auch noch einmal die Arbeit an seinem Album. Neue Themen und Blickwinkel kommen hinzu, der Lebenswille und die einfache Lebensfreude bricht sich Bahn. Ganz neue Songs entstehen, die das begonnene Album um Welten erweitern.

"Ich will Songs singen, die man im Bauch fühlen kann"

"Ich habe einfach alles erzählt was mir passiert ist. Ich habe den ganzen Schmerz reingepackt und die ganz großen Glücksmomente. Ich habe über das geschrieben was ich in der Welt gesehen habe, in Europa und an den Außengrenzen von Europa, in Ägypten. Ich habe über das geschrieben, was mich und wahrscheinlich sehr viele Menschen beschäftigt", erklärt Adel. Das Ergebnis sind Lieder wie das hoffnungsvolle "Ist da Jemand", das motiverende "Bis hier und noch weiter" und das wachrüttelnde "Gott steh uns bei". "Im Endeffekt will ich Songs singen, die man im Bauch fühlen kann. Lieder, die ganz ich sind", fasst er zusammen. Und das ist ihm gelungen.

