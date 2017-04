Erst vor Kurzem hat er sein neues Album "So schön anders" veröffentlicht, jetzt kündigt Adel Tawil die zugehörige "So schön anders Tour 2017" an. Die Auftritte ziehen sich quer durch Deutschland, außerdem gibt es auch Shows in Österreich, der Schweiz und Italien. Freut euch darauf, neue Songs wie "Bis hier und noch weiter ft. KC Rebell und Summer Cem" und bekannte Klassiker wie "Lieder" live zu hören.

Adel Tawil "So schön anders Tour 2017" Termine:

30.06.2017 Plauen, Parktheater Plauen

08.07.2017 München, Tollwood Sommerfestival

21.07.2017 Weimar, Seebühne im Weimarhallenpark

29.07.2017 Dresden, Freilichtbühne JUNGE GARDE

24.08.2017 Meran, World Music Festival

27.10.2017 Graz, Helmut List Halle

28.10.2017 Wien, Planet.tt Bank Austria Halle Gasometer

29.10.2017 Linz, TipsArena

01.11.2017 Zürich, Halle 622

03.11.2017 Hannover, Swiss Life Hall

04.11.2017 Bremen, Pier 2

05.11.2017 Köln, Palladium Köln

07.11.2017 Lingen, EmslandArena

09.11.2017 Leipzig, Haus Auensee

11.11.2017 Berlin, Columbiahalle

12.11.2017 Hamburg, Mehr! Theater am Großmarkt

14.11.2017 Rostock, StadtHalle Rostock

15.11.2017 Magdeburg, Stadthalle Magdeburg

17.11.2017 Halle/Westfalen, Gerry Weber Stadion

18.11.2017 Oberhausen, König-Pilsener-Arena

19.11.2017 Frankfurt, Festhalle Frankfurt