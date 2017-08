Adel Tawil feiert mit Youssou N’Dour und Mohamed Mounir auf "Eine Welt, eine Heimat" vom Album "So schön anders" den Gedanken der Brüderlichkeit und der grenzenlosen Solidarität: Denn ganz egal, was all jene sagen, die Angst in ihren Herzen tragen, am Ende sind wir gar nicht so verschieden, in unserer einzigartigen Unterschiedlichkeit.

Und eben diese Message vermitteln die drei Sänger in ihrem neuen Video "Eine Welt eine Heimat" auf vier verschiedenen Sprachen: Deutsch, Französisch, Arabisch und Englisch. Passend zum Video ist heute auch eine Remix EP erschienen. Auf "Eine Welt eine Heimat (Remix EP)" sind unter anderem ein Akustix Mix als auch drei Remixe zu finden. So haben sich DJ A-Boom, das Hamburger Duo KYNDER und der Berliner Freak De L'Afrique dem Song angenommen und komplett neue Versionen von "Eine Welt eine Heimat" kreiert.

Adel Tawil feat. Youssou N'Dour & Mohamed Mounir "Eine Welt eine Heimat (Remix EP)"

