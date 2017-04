Zwei der größten DJs unserer Zeit, Grammy-Gewinner Afrojack & Weltstar David Guetta, haben sich für eine hochkarätige Kollaboration zusammen getan: Ab heute gibt es die gemeinsame Single "Another Life" feat. Ester Dean.

Psychedelische Zukunftsvisionen: Das Video "Another Life"

Nachdem die beiden DJs und Produztenten bereits gemeinsam am Nummer-1-Erfolg "Titanium (feat. Sia)" arbeiteten, schafften sie nun mit ihrer neuen Veröffentlichung weiteren packenden Dance-Hit. Auch dieses Mal bekommen Afrojack und David Guetta weibliche Unterstützung: Die amerikanische Singer- und Songwriterin Ester Dean steuert die Vocals zu "Another Life" bei. Pünktlich zur Veröffentlichung des Tracks kommt auch gleich das offizielle Musikvideo "Another Life" daher, welches psychedelische Naturmotive und Computerspielästhetik vereint und damit den futuristischen Track passend untermalt.