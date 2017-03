Airbourne haben das furiose Video zu dem Song "It's All For Rock N' Roll" aus ihrem 2016 erschienenen Album "Breakin' Outta Hell" enthüllt. Der Track ist dem verstorbenen Motörhead-Frontmann Lemmy Kilmister gewidmet, mit dem sie eine tiefe Freundschaft verband. Airbourne-Frontmann Joel O' Keeffe erklärt: "Wenn Lemmy spielte, war er für seine Fans da und sie waren da für ihn. Es war egal, was gerade sonst auf der Welt passierte, denn Motörhead standen auf der Bühne. Die Crew hatte alles perfekt organisiert, die Crowd feierte die Show – alles im Namen des Rock'n'Roll…"

"Lemmy bedeutete uns so viel und bedeutete so viel für den Rock'n'Roll"

Häufig teilten sich Motörhead und Airbourne europäische und australische Festivalbühnen, Lemmy unterstützte die Band auch in ihrem Video "Runnin' Wild", in dem er einen Truckfahrer spielte. Kein Wunder also, dass Motörhead für das neue Video ihre berühmte Bomber-Beleuchtung an Airbourne ausliehen. Szenen aus dem "Runnin' Wild" Video und Zusammenschnitte aus Festivalauftritten ergeben, zusammen mit der Performance von Airbourne unter dem Bomber, ein fulminantes und bedeutungsvolles Video, das einer der am meisten verehrten und einflussreichsten Personen des Rock Tribut zollt.

Das Album "Breakin' Outta Hell" als Vinyl könnt ihr bis zum 16. März mit etwas Glück bei unserem Airbourne Gewinnspiel ergattern.