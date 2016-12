Mit "Scars To Your Beautiful" hat Alessia Cara eine emotionale Hymne aus ihrem Album "Know-It-All" veröffentlicht. Im zugehörigen Video bekommen Menschen Gehör und äußern sich über ihr bewegtes Leben. In 2017 soll eine deutsche Version des Clips gedreht werden - und ihr könnt dabei sein. Wie das geht? Erzählt uns und Alessia eure Geschichte auf Facebook und seid selbst bald ein Teil des "Scars To Your Beautiful"-Movements.

▶ Hier kommentieren und Teil des Videos werden



Bedingungslose Akzeptanz

Mit ihrer wunderschönen Single gibt uns Alessia Cara eine wichtige Botschaft mit auf den Weg: "Es geht im Text um Körperwahrnehmung, darum, sich selbst bedingungslos zu akzeptieren und zu lieben." Die 20-jährige Sängerin erklärt: "Du bist schön! Ganz egal, was andere Leute sagen. Schönheit hat keine feste Form."

Alessia Cara Album "Know-It-All"

▶ bei iTunes

▶ bei Amazon

▶ bei Saturn

▶ bei MediaMarkt



▶ bei Spotify