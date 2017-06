Im Making Of-Clip zeigt euch Alex Aiono, wie er den spannenden Dreh des Musikvideos zu seinem Song "Question" erlebt hat. Der Clip wurde im Anschluss seiner Europa-Tour in London in nur einem Tag unter der Regie von Hamish Stephenson gedreht. Für die Tanzszenen gab es Unterstützung vom Choreographen Supple Nam, der auch in hohen Tönen von dem Musiker schwärmt. "Mit Alex zu arbeiten hat richtig Spaß gemacht. Er ist so enthusiastisch, was es sehr leicht macht, mit ihm zu arbeiten. Auch wenn ihm manche Schritte zu schaffen machten, packte er diese an und machte sie einfach zu seinen eigenen." Alex Aiono sagt über seinen Song: "In 'Question' geht darum, sich von einer toxischen Beziehung zu befreien. Ich bin wirklich sehr froh, dass Hamish geholfen hat, den Gedanken perfekt umzusetzen und zu visualisieren." Seht euch das fertige Werk an:

Question (Official Video)

