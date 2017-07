Alex Aiono kommt nach Deutschland: Am 14. September 2017 spielt der "Questions"-Sänger ein Konzert in Hamburg an. Dafür wird der in Phoenix geborene Musiker auf der Bühne des Grünspan stehen. Tickets könnt ihr euch bereits sichern. Alex bringt neben neuem musikalischen Material einiges an Live-Erfahrung mit: In der Vergangenheit spielte er bereits mit The Wanted und Austin Mahone.

Alex Aiono Single "Question"

