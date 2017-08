Am 16. September 2017 kommt der 21-jährige Youtube-Star Alex Aiono zum NDR 2 Soundcheck Neue Musik Festival nach Göttingen und wir bringen euch hin. Dort spielt er unter anderem neben Künstlern wie JP Cooper, Alma und Clueso ein Einzelkonzert spielen. Mit seiner Musik will der erfolgreiche Newcomer positive Vibes verbreiten: "Es gibt derzeit zuviel negative Energie in der Welt. Und ich will einfach dafür sorgen, dass es ein positives Gegengewicht gibt, wenn ihr meine Songs hört", so der "Hot2Touch"-Sänger. Wir verlosen 2x2 Tickets für seinen Auftritt im Jungen Theater in Göttingen. Dafür einfach unsere Gewinnspielfrage richtig beantworten und Daumen drücken. Einsendeschluss ist der 30. August 2017.

▶ Hier geht's zum Gewinnspiel von Alex Aiono

Alex Aiono, Felix Jaehn, Hight, Song "Hot2Touch"

