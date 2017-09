Alex Aiono ist bereits einer der gefeiertsten Newcomer des Jahres 2017: Der 21-jährige YouTube-Star veröffentlicht am 15. September 2017 seine dritte Single "Does It Feel Like Falling feat. Trinidad Cardona". Oben im Audio-Video könnt ihr reinhören. Der US-Musiker steht mit seinem sommerlichen Track definitiv nicht vor dem Fall: Dieser überzeugt mit eingängigem Sound und groovendem Rhythmus. Dafür verantwortlich zeichnen sich auch die Produzenten Joe London und The Futuristics, die bereits mit Künstlern wie Chris Brown, Bruno Mars, Flo Rida und Pitbull zusammengearbeitet haben. "Does It Feel Like Falling" ist nach "Work The Middle" und "Question" das dritte Solo-Werk, nachdem Alex mit Hit-Garant Felix Jeahn und ihrem Track "Hot2Touch" durch die Chart-Decke ging.

Alex Aiono Single "Does It Feel Like Falling"

