Ohrwurm-Potenzial: Mit "Higher Love" präsentiert Alex Vargas erneut einen Song, der es in sich hat. Eingängiger Refrain trifft auf vollen, mitreißenden Elektro-Pop-Sound. Damit beweist der Däne mal wieder sein großartiges Gespür für hitverdächtige Tracks und zeigt vor allem eine spannende Weiterentwicklung, sowohl musikalisch als auch im Songwriting. Die passenden Bilder liefert Alex Vargas mit dem Video zur Single und schafft damit eine verträumte Atmosphäre. Zuletzt konnte der talentierte Sänger mit seiner EP "Giving Up The Ghost" auf sich aufmerksam machen. "Higher Love" gab Alex Vargas übrigens auch bei seinem gefeierten Auftritt auf dem Reeperbahn Festival 2016 zum Besten:

Von Zweifeln, Ängsten und Unsicherheiten

In "Higher Love" spricht Alex Vargas keine einfachen Themen an. Der Track handelt von den Momenten, in denen sich der Alltag gewöhnlich und vorhersehbar anfühlt, wenn Unsicherheiten, Zweifel und Ängste uns die letzten Freiräume nehmen und unser Leben bestimmen – Unsicherheiten, die nicht nur unsere Taten, sondern auch unser Selbstbild und unser direktes Umfeld beeinflussen. Die Rettung daraus? "Higher Love", so Alex Vargas. "Man muss sich daran erinnern, wie eng und besonders die Verbindung zu dem Menschen ist, den man liebt."

