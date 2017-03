Nach seiner hochgelobten EP "Giving Up The Ghost" im vergangenen Jahr kehrt Alex Vargas jetzt mit seinem Debüt-Album "Cohere" auf die Bildfläche zurück. Der Däne veröffentlicht die Platte am 31. März 2017 und kündigte auf Facebook bereits an, wie sehr er sich auf die Veröffentlichung freue. Das Album, auf dem sich auch die Hit-Single "Higher Love" befindet, ist ab jetzt vorbestellbar und wird uns erneut Alex Vargas' großartige musikalische Mischung aus Elektro und melodischem Gitarren-Sound nahe bringen.

Alex Vargas live erleben

Kurz nach der Veröffentlichtung von "Cohere" begibt sich Alex Vargas auf große Tour und stattet dabei auch Deutschland einen Besuch ab. In Berlin, Köln, Hamburg und München wird der talentierte Musiker zu sehen sein. Alle Konzerte haben wir hier in der Übersicht für euch:

08. April 2017 : Berlin, Gretchen

: Berlin, Gretchen 09. April 2017 : Hamburg, Mojo Club

: Hamburg, Mojo Club 10. April 2017 : Köln, Gloria-Theater

: Köln, Gloria-Theater 11. April 2017: München, Technikum

Einen Einblick in seine großartigen Live-Qualitäten gewährte Alex Vargas beim Reeperbahn Festival 2016:

Higher Love (Live Reeperbahn Festival 2016)

▶ Mehr Videos von Alex Vargas ansehen

Alex Vargas-Album "Cohere" vorbestellen

▶ bei Amazon

▶ bei Google Play