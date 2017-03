In den Medien gilt der aus Dänemark stammende Sänger Alex Vargas zwar noch als Newcomer, aber tatsächlich macht er schon seit er 16 Jahre alt ist Musik. Mit 17 zog er von zu Hause aus, um in London seinen Traum als Musiker zu verwirklichen. Und dieser Plan scheint mehr als aufgegangen sein. Die Songs, die Alex Vargas in seinem Songwriting präsentiert, beruhen auf eigenen Erlebnissen und Erfahrungen aus seinem bisherigen recht aufregenden Leben. So auch sein neuer Song "Inclosure" der aus seinem Debüt-Album "Cohere" entspringt, welches am 31. März 2017 erscheint.

Akustiv Version von "Inclosure"

Alex sagt zu seinem Song: "Konfrontation ist eine gar nicht so schlimme Sache. Früher habe ich immer davor zurückgeschreckt, aber ich habe gelernt, dass man dadurch viel schnelle Fortschritte machen kann". Auch im Video hat er das Thema sehr gut umgesetzt: Man sieht Personen zwischen feiernden Menschen, die sich aus dem Weg gehen und nicht über ihre Gefühle und Probleme sprechen. Seht euch oben im Player das Video an. Bereits zuvor sorgte Alex Vargas mit seiner sehr gelungenen Akustik-Version von "Inclosure" für Gänsehaut-Momente. Seht euch hier das Video an:

