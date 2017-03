Tickets für die Konzerte in Hamburg, Köln und München zu gewinnen: Die Soulstimme von Alex Vargas verdient definitiv das Prädikat einprägsam. Mit seinem extravaganten und gefühlvollen Ansatz aus Pop, Soul und Elektro erobert er die Herzen seiner Fans. Momentan ist der Däne auf Tour und verzaubert das Publikum der Hallen in Europa. In diesem Zuge kommt der Singer und Songwriter auch nach Deutschland und wir bringen euch hin.

Raus in die Welt: Von Dänemark nach England für die Musikkarriere

Als 17-Jähriger verließ er seine dänische Heimat, um seinen Traum Musiker zu werden in London zu erfüllen. Und der Plan ging auf: Mit "Giving Up The Ghost" feierte Alex Vargas erste große Erfolge. Seither geht es steil bergauf. Mit seinem Song "Inclosure" aus seinem Debüt Album "Cohere" zeigt Alex keine Scheu vor Elektro- und Pop-Hybriden und seine Soulstimme gibt dem Track emotionalen Tiefgang. Seine Songs wirken erzählerisch und wie echtes Seelengut - kein Wunder, schreibt er seine Songs auch alle selbst. Inspirieren lässt sich der Däne von persönlichen Erlebnissen und Erfahrungen.

Gewinnt Tickets für Alex Vargas

Kurz nach der Veröffentlichung seines Debüt-Albums "Cohere" am 31. März 2017, beehrt Alex Vargas auch seine deutschen Fans. Er kommt im Zuge seiner Tour für vier Termine nach Deutschland. Ihr wollt den talentierten Musiker live erleben? Kein Problem, wir schenken euch 2x2 Tickets für Hamburg und Köln, außerdem 1x2 Tickets für München. Mehr über die Deutschland-Termine erfahrt ihr hier. Um an die Tickets zu kommen, bitten wir euch lediglich uns zu sagen, wo ihr den Däne live erleben wollt. Mit etwas Glück machen sich die Tickets bald auf den Weg zu euch. Einsendeschluss ist der 3. April 2017.

- 08.04.2017 Berlin, Gretchen

- 09.04.2017 Hamburg, Mojo Club

- 11.04.2017 München, Technikum

▶ Hier geht es zum Alex Vargas Gewinnspiel

Alex Vargas-Album "Cohere" vorbestellen

▶ bei Amazon

▶ bei Google Play

▶ bei Apple Music

▶ bei iTunes

▶ bei Amazon Digital