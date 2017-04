Alex Vargas live bei Circus HalliGalli

Kurz wurde es still im TV-Studio der Late-Night-Show Circus HalliGalli: Alex Vargas performte am 4. April 2017 seinen Song "Solid Ground" aus seinem frisch erschienenen Album "Cohere". Wir haben den gesamten Auftritt des dänischen Sängers oben im Video für euch.

Klaas, Joko, Gottschalk müssen ruhen: Alex Vargas sorgt mit "Solid Ground" für Gänsehaut

Der Sender ProSieben hätte sich wohl nicht glücklicher schätzen können: Nach dem Moderatoren-Legende Thomas Gottschalk das eigentliche Moderatoren-Duo Joko Winterscheidt und Klass Häufer-Umlauf ablöste, kehrte kurz Ruhe im Studio der Late-Nigh-Show Circus HalliGalli ein. Mit geschlossenen Augen, Akustik-Gitarre und in seichtem Licht performte Alex Vargas seinen Track "Solid Ground" in einer Gänsehaut-auslösenden Akustik-Version. Nur leichte elektronische Elemente und hallendende Schläge unterstützten den emotionalen Track, der mit reichlich Applaus belohnt wurde. Nach Songs wie "Higher Love" und "Giving Up The Ghost" debütierte der Sänger am 31. März 2017 mit seinem Album "Cohere", das mit Gefühl, Beatwucht und elektronischen Elementen nur positive Kritiken verbuchen konnte.

"Cohere": 19 Gründe für den Noise-Soul von Alex Vargas

Die dänische Noise-Soul-Stimme, so nennt Alex seinen Musikstil, ist pausenlos auf Achse. Kaum verwunderlich, startete der Sänger, Songwriter und Produzent im Jahr 2016 mit seinen Songs der EP "Giving Up The Ghost" eine internationale Karriere und dominierte in Europa fortan die Radio-Kanäle. Mit seinem Debüt-Album "Cohere" hält Vargas seit Veröffentlichung an diesem Erfolg fest. 19 Gründe bietet die Platte jetzt, um die Lautsprecher aufzudrehen. Gefühlvoll, persönlich und trotzdem anregend und upliftig zeigt sich das Debüt-Werk von Alex Vargas, das ihr euch überall bestellen, streamen und downloaden könnt.

Alex Vargas-Album "Cohere"

