Am gestrigen Abend hatten Designer Dietmar Jost und Pianistin Alice Sara Ott in den Jost Flagship Store in den Berlin geladen, um gemeinsam mit einem kleinen Empfang die erste Design-Kollektion der deutsch-japanischen Pianistin aus der Taufe zu heben. Mit launigen Worten umrissen beide Künstler ihre erste Begegnung und das Zustandekommen der Idee einer exklusiven Reisetaschen-Kollektion, welche Alice Sara Ott in Anlehnung an die japanische Kunst des Papierfaltens, Origami, für den deutschen Taschen-Guru Dietmar Jost entworfen hat. Mit Livemusik aus ihrem aktuellen Grieg-Album "Wonderland" sowie von Chopin und Liszt demonstrierte Ott raffniert die Hintergründe und Intentionen ihrer kleinen aber feinen Kollektion, die perfekt ins beeindruckende Gesamtkonzept von JOST passt.