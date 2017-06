Im Song "Schönheitskönigin" zeigt Alina ihre empfindliche und verletzliche Seite. Sie bekennt die ganz offen zu quälenden Selbstzweifeln. Sie erklärt sich solidarisch mit Seelenverwandten und spendet Trost. In ihrem Facebook-Post schreibt Alina zum Song "Schönheitskönigin": "Ich hadere oft mit mir selbst und es macht mich traurig, dass es vielen genauso geht. Mit diesem Lied möchte ich euch in den Arm nehmen und zeigen, dass ihr mit solchen Gefühlen nicht alleine seid - Aber noch viel wichtiger: Für mich seid ihr alle Schönheitskönige und Schönheitsköniginnen. Also tragt eure Kronen mit Stolz, wenn ihr in den Spiegel schaut! In Liebe, eure Alina".