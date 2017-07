Alina veröffentlicht mit ihrer neuen Single "Zurück zu mir (Live Version)" und dem zugehörigen Video einmal mehr einen Song, der im Ohr bleibt. Denn "Zurück zu mir" beruht nicht, wie der Titel vermuten lässt, auf dem Wunsch, dass eine geliebte Person zu ihr zurück kommt. Ganz im Gegenteil: Alina geht lieber alleine, zurück zu sich selbst. Der Schmerz des Verlusts ist zwar klar und deutlich spürbar, doch sie hat eingesehen, dass die Beziehung keinen Sinn macht. Ihre innere Stärke besingt sie in "Zurück zu mir". Das Video wurde bei einem Live-Auftritt von Alina in der Berghain Kantine in Berlin gedreht.

Alina Single "Zurück zu mir (Live Version)"

▶ Bei iTunes

▶ Bei Apple Music

▶ Bei Amazon

▶ Bei Google Play

▶ Bei Spotify

▶ Bei Deezer