Die Vorboten waren zahlreich und wunderschön - nun gibt es Newcomerin Alina in Kürze endlich auch in Albumlänge zu hören. Die Musikerin veröffentlicht ihr Debüt "Die Einzige" am 20. Oktober 2017 und präsentiert darauf 16 stimmgewaltige Songs, in denen sie mit gnadenloser Offenheit die eigene Verletzlichkeit thematisiert. Dabei kommen aber auch Lichtblicke und Hoffnungsschimmer nicht zu kurz.

Alina macht Pop mit Seltenheitswert

Die bereits veröffentlichten Lieder "Schönheitskönigin", "Zurück zu mir", "Stadt aus Gold" und "Nie vergessen" zeigten bereits, dass Alina Pop mit Seltenheitswert macht. Das ist zum einen ihrer herausragenden Stimme zu verdanken; zum anderen einer besonderen Zusammenarbeit: Das sonst eher im Hip-Hop aktive Produzententeam Dasmo & Mania zeichnet sich für Alinas Erstling verantwortlich.

Alina Album "Die Einzige"

▶ bei Amazon

▶ bei iTunes

▶ bei Apple Music



▶ bei Media Markt

▶ bei Saturn