Nach den ersten akustischen Vorboten "Schönheitskönigin", "Zurück zu mir" und "Stadt aus Gold" zeigt euch Alina nun das Musikvideo ihrer ersten offiziellen Single "Nie vergessen". Der stimmgewaltige Song stammt aus ihrem Album-Debüt "Die Einzige", das am 20. Oktober 2017 erscheint. Wer sich ihren Erstling jetzt in der digitalen Version vorbestellt, erhält "Nie vergessen" zum sofortigen Download.

Alina zwischen Flashbacks und Gegenwart

Die Single "Nie vergessen" ist eine Ode an eine vergangene Beziehung. Obwohl alles ist wie es ist, bleibt ihr der einst geliebte Mensch positiv im Gedächtnis - eine gefühlvolle Hymne also, voller Kraft und positiver Energie. Im zugehörigen Musikvideo sehen wir Alina zwischen Flashbacks und Gegenwart ihren Song performen. Es wurde vom in Berlin lebenden Regisseur Sander Houtkruijer umgesetzt.

Alina Album "Die Einzige"

