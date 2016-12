Lebenslustig, eigenwillig, unabhängig: Das sind die drei Eigenschaften, die das junge Ausnahmetalent Alma beschreiben. Ihre entwaffnende Direktheit, charakteristische Stimme und Authentizität machen sie zu einem der wohl interessantesten Elektro-Pop-Künstler des Jahres. Nach ihrem Smash-Hit "Karma" und ihrem Collab mit Felix Jaehn im Song "Bonfire" bringt die junge internationale Künstlerin heute ihren brandneuen Song "Dye My Hair" mit der gleichnamigen EP heraus.

"Dye My Hair" ist eine als frecher Liebesbrief verpackte Club-Hymne

Der Track ist, in gewohnter Alma-Manier, eine gelungene Kombination aus urbanen, elektronischen Elementen und klassischem Pop, eine als frecher Liebesbrief verpackte mitreißende Club-Hymne, deren Beats nur eine Mission haben: Dich auf die Tanzfläche zu locken. Die Lyrics des Songs bestätigen eigentlich nur, was wir ohnehin von Alma erwartet haben: "You better mark my words // I'm not the kind of girl // to keep my voice unheard". Und doch spätestens mit dem Refrain überrascht die 20-Jährige, in dem sie eine bis dato unbekannte Seite von sich zeigt und einräumt, dass sie verletzbar wird, sobald es um Herzensangelegenheiten geht. Auch sie ist vor den Gefahren und Verrücktheiten der Liebe nicht gefeit und würde sich, wenn notwendig, sogar die Haare färben.

Diese Tracks und Versionen sind auch noch auf der EP "Dye My Hair"

Neben "Dye My Hair" wird mit "Knock", ein eher glatter, mit Synthesizern vollgepackter Ohrwurm, auch noch ein zweiter neuer Track auf der EP zu finden sein. Zudem eine reduzierte Akustik-Version des Songs "Dye My Hair", die gänzlich ohne überflüssige Kunstgriffe auskommt und in ihrer entwaffnenden Schlichtheit Almas großartige unverwechselbare Stimme geradezu feiert und ein tolles Finish der EP ist. Und auch wenn es so aussah, als würde Alma mit "Karma" und "Bonfire" noch versuchen, uns zu ködern, so macht sie mit "Dye My Hair" den Sack zu und eines wird unweigerlich klar: Widerstand ist zwecklos, Alma hat uns eindeutig in der Tasche.

