Alma ist zurück und hat neue Musik im Gepäck: Letzte Woche veröffentlichte sie ihre EP "Dye My Hair" mit der gleichnamigen Single und einem weiteren ungehörten Track namens "Knock". Nun kommt die angesagte Electro-Pop-Künstlerin mit den knall-neon-grünen Haaren auf eine Mini-Tour durch Europa. Beginnen wird sie am 15. November in London. Alle deutschen Fans, die Alma live erleben wollen, tragen sich den 1. Dezember mit Marker fett und rot in ihren Kalender ein. An diesem Tag wird sie in Berlin in der Kantine am Berghain auftreten. Sichert euch schnell Tickets für ihren einzigen Gig in Deutschland!

Alle Alma Termine ihrer Mini-Tour im Überblick:

15.11. London, Hoxton Bar & Kitchen

26.11. Paris, Le Trabendo

01.12. Berlin, Kantine am Berghain

06.12. Stockholm, Obaren

30.12. Helsinki, Tavastia

▶ Alma Tickets für Berlin gibt es hier zu kaufen