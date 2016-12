Almas aktuelle Single "Dye My Hair" ist gerade mal seit zwei Wochen draußen, da wurde das gute Stück schon über zwei Millionen Mal auf Spotify gestreamt. Das ist nicht verwunderlich, denn Alma überzeugt nicht vordergründig durch ihre schrille Haarfarbe, sondern vielmehr durch ihre charakteristische und stimmgewaltige Stimme

Alma performt in Nebelschwaden zu ihrem Song "Dye My Hair"

Schrill, bunt, Alma: In ihrem neuen Video "Dye My Hair" hat die finnische Elektro-Pop Musikerin mal nicht neon-grüne Haare, sondern gemäß der Lyrics "I would dye my hair blonde for you" strahlend blond gefärbt. Während Alma in grün-pinken Licht und von Nebelschwaden umgeben ihren Song performt, wird sie von zwei Tänzerinnen ebenfalls mit blond-gefärbt langen Haaren begleitet. "Dye My Hair" ist definitiv ein Dance-Hit mit mitreißenden Beats, die einen auf die Tanzfläche ziehen.

"Dye My Hair" ist das nunmehr dritte Video von Alma. Seht euch auch das Video zu den Songs "Karma" und "Bonfire" mit Felix Jaehn an.