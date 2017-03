Almas als frecher Liebesbrief verpackte mitreißende Club-Hymne "Dye My Hair", deren Beats einen auf die Tanzfläche zu locken geht einem nicht mehr aus dem Kopf. Deshalb gibts jetzt Nachschlag von der Ausnahmekünstlerin mit den Neonhaaren: Letzte Woche verkündete Alma auf ihrer Facebook-Seite, dass sie jetzt jeden Freitag einen Monat lang einen neuen Remix ihrer Single "Dye My Hair" veröffentlichen wird. Der erste Remix kam vom finnischen DJ Lenno. Heute erscheint der nächste Mix von "Dye My Hair", der von Branchez geremixt wurde. Hört mal rein!

Alma Song "Dye My Hair" (Lenno Remix)

Alma Song "Dye My Hair" (Branchez Remix)

