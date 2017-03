Almas cooler Pop-Sound hat ihr bereits über 100 Millionen Streams auf Spotify und Anerkennung von diversen Musikgrößen eingebracht, auch wenn sie sich für viele Stile begeistert. Sie erklärt das mit den Worten: "Ich bin ein Mix aus allem. Ich mag House, Elektro, Hiphop, R&B, Soul und Jazz. Aber mit Pop und Dance kenne ich mich am besten aus." Wie gut sie sich auskennt, beweist Alma erneut mit ihrer Single "Chasing Highs".

"Ich will niemanden verarschen oder leere Blah-Songs schreiben"

Wie auch schon die Vorgänger "Karma" und "Dye My Hair" lebt der neue Song von Almas unglaublich souliger Stimme und den scharfsinnigen Lyrics. Dabei ist es der finnischen Sängerin total wichtig, starke, authentische Musik zu machen: "Ich will einfach nur da sein und echt sein", erklärt sie mit offenem Blick in ihren blauen Augen. "Ich will niemanden verarschen oder leere Blah-Songs schreiben. Ich will mir meine finnische Grundeinstellung bewahren, denn ich bin einfach nur ein Mädchen aus Finnland, weißt du?" Ein ziemlich talentiertes, möchten wir meinen.

Alma Song "Chasing Highs"

▶ Bei Amazon

▶ Bei iTunes

▶ Bei Apple Music

▶ Bei Spotify