Der charismatische französische DJ und Produzent Martin Solveig veröffentlicht seine mit Spannung erwartete neue Single "All Stars", für die er sich mit Alma – dem finnischen Popstar der Stunde – zusammengetan hat. "All Stars" zeigt einmal mehr Martin Solveigs facettenreiche Produktionen, die perfekt mit Almas beeindruckender Stimme verschmelzen. Der Track ist eine Feel-Good-Hymne, die mit eingängigen Xylophon-Hooks und coolen Basslines überzeugt, um dann im Refrain mit Blechbläsern und melodischen Grooves erst richtig aufzudrehen – das alles perfekt abgestimmt auf die gefühlvolle Stimme von Alma. Die 21-jährige finnische Singer/Songwriterin Alma hat die Musikindustrie 2017 mit ihrer einzigartigen Stimme und ihrer coolen Art um den Finger gewickelt. Sie hat Auszeichnungen als "Best Newcomer" und "Best Export" bei den finnischen Grammys erhalten und ihre aktuelle Single "Chasing Highs" erobert gerade sämtliche Charts weltweit.

Martin Solveig hat mit seinem individuellen Sound und seiner quasi endlosen Liste von Erfolgen nach wie vor einen großen Einfluss auf die heutige Dance-Music-Szene. Die neue Single „All Stars“ erscheint dabei nicht nur perfekt getimed zum Sommeranfang, sondern wird auch ein weiterer Meilenstein auf seiner beeindruckenden, musikalischen Reise werden und definitiv die Tanzflächen weltweit erobern.

Martin Solveig Single "All Stars feat. Alma"

