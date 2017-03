Alphaville hatten in ihrer bislang über 30-jährigen Karriere Welthits wie "Big In Japan", "Sounds Like A Melody", "Jet Set", "Dance With Me" und natürlich "Forever Young". Nun erwartet uns ab dem 7. April 2017 mit "Strange Attractor" ihr neues, siebtes Studio-Album - ein Pop-Album, das so klingt, als sei es für unsere zerrissene Welt geschrieben worden. Und dabei sagt der Sänger Marian Gold: "Ich dachte, dass ich gar nicht mehr weiß, wie das geht, einen Pop-Song zu schreiben. Ich hatte das Gefühl, dass die Entwicklung der Pop-Musik wie ein Expresszug an mir vorbeigerast ist."

"Strange Attractor": Funk, Soul und Elektropop

Alphavilles siebentes Studioalbum "Strange Attractor" ist die Kreuzung von pumpenden Funk- und Soul-Zitaten mit hymnisch-barocker Euphorie à la Frankie Goes To Hollywood, ABBA und Pink Floyd und einer Reinheit im Elektro-Pop, wie wir sie zuvor eigentlich nur zu Beginn der Achtzigerjahre gehört haben, als das Genre noch jung war. Gold musste seine Band nach dem tragischen Tod des Keyboarders Martin Lister im Jahr 2014 neu formieren. "Ich wollte in erster Linie neues Material für eine neue Band. Der Sound von Alphaville hatte sich verändert. Und viele der neuen Stücke erfuhren dann noch zusätzlich extreme Veränderungen. Das kam durch die enorm lange Produktionszeit von fünf Jahren. Wir mussten erst in Erfahrung bringen, welches Potenzial diese Stücke in sich bergen."

"Strange Attractor": Voller grandioser Pop-Songs

Diese beiden Erfahrungen, also die Freiheit ohne Druck zu kennen, wie auch die "Bürde" des Welterfolgs erlebt zu haben, halfen beim Schreiben und Produzieren der neuen Songs — ein Prozess, der kurz nach Veröffentlichung des letzten Albums "Catching Rays On Giant" im Jahr 2010 begann. Und es erklärt, warum "Strange Attractor" heute nach grandiosen Pop-Songs klingt: Es enthält zauberhafte Hybride, die spielerische Leichtigkeit und profunde Erkenntnis wie selbstverständlich in sich tragen. Weitere Infos folgen in Kürze.