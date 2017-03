Am 7. April 2017 erscheint mit "Strange Attractor" das inzwischen siebte Studio-Album von Alphaville. Wer schon jetzt nicht genug von der ersten Single-Auskopplung "Heartbreak City" bekommen kann, sollte sich einige Daten rot im Kalender anstreichen. Marian Gold und Co. besuchen im Sommer einige Festivals, um die neuen Hits aus "Strange Attractor" und die liebgewonnenen Klassiker der vergangenen Jahre live zu präsentieren:

20.05.2017: Bayreuth, Brauerei Gebr. Maissel

28.05.2017: Freising, Uferlos Festival

08.07.2017: Berlin, Berliner Rundfunk Open Air 2017

19.08.2017: Mönchengladbach, Sommermusik Schloss Rheydt

Alphaville hatten in ihrer bislang über 30-jährigen Karriere Welthits wie "Big In Japan", "Sounds Like A Melody", "Jet Set", "Dance With Me" und natürlich "Forever Young". Ihr neues Album "Strange Attractor" ist nun eine Kreuzung aus pumpenden Funk- und Soul-Zitaten mit reinem Elektro-Pop. Hier könnt ihr bestellen:

Alphaville Album "Strange Attractor"

▶ Bei Amazon

▶ Bei iTunes

▶ Bei Apple Music

▶ Bei Saturn

▶ Bei MediaMarkt