Es ist das siebte Album ihrer Karriere - und das erste Album seit sieben Jahren: Alphaville veröffentlichen am 7. April 2017 "Strange Attractor" und damit 13 neue Songs, die allesamt wie ein Hybrid aus Funk, Soul und Elektro-Pop klingen. Frontmann Marian Gold arbeitete fünf Jahre lang an den Tracks und fasst zusammen: "Der Sound von Alphaville hatte sich verändert. Und viele der neuen Stücke erfuhren dann noch zusätzlich extreme Veränderungen. Das kam durch die enorm lange Produktionszeit."

"Strange Attractor" mit 13 neuen Songs

Giants Marionettes With Halos House Of Ghosts Around The Universe Enigma Mafia Island A Handful Of Darkness Sexyland Rendezvoyeur Nevermore Fever! Heartbreak City Beyond The Laughing Sky

"Strange Attractor" mit Hoffnung und Hingabe

Das neue Album beginnt getragen, in Moll, mit dem Song "Giants" und einer Aussage, die das Universum von Alphaville in einem einzigen Satz zusammenfasst: "I hate to sleep / But I love to dream." Alphavilles neue Songs sind in diesem Sinne songs of faith and devotion und imstande, große Gefühle und lebenserklärende Gedanken mit dem Vokabular des Pop zu vereinen. "Strange Attractor" erscheint auf CD, Vinyl, als Download und Stream. So wird es aussehen - und unten könnt ihr bestellen:

Alphaville Album "Strange Attractor"

