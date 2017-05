Glückwunsch und willkommen: Alphonso Williams ist der Sieger der 14. Staffel von Deutschland sucht den Superstar. In der Finalshow am 6. Mai 2017 setzte sich der gebürtige US-Amerikaner gegen Maria Voskania, Duygu Goenel und Alexander Jahnke durch. Dabei half ihm auch seine Gewinner-Single "What Becomes Of The Broken Hearted", die bereits seit dem 5. Mai 2017 erhältlich ist und die Zuschauer im Studio in Köln sowie vor den Fernsehern begeisterte.

Alphonso Williams war bereits bei DSDS ausgeschieden

Für den 54-jährigen Sänger geht mit dem Gewinn von Deutschland sucht den Superstar ein großer Traum in Erfüllung. Schon als kleiner Junge hat Alphonso seine Leidenschaft für Gospel, Soul und Pop-Musik entdeckt - aber einfach so durch die ganze Show durchmarschiert ist er deshalb trotzdem nicht: Zunächst war er sogar bei DSDS ausgeschieden, aber erhielt nach einer Online-Abstimmung mit 91 Prozent der User-Stimmen die Wildcard für die Motto-Shows und zog schließlich ins Finale ein.

"What Becomes Of The Broken Hearted" stammt aus den Sechtzigern

Mit dem Song "What Becomes Of The Broken Hearted" – im Original von Jimmy Ruffin aus dem Jahre 1966 – präsentiert Alphonso Williams seine mitreißende Debüt-Single. Produziert wurde die Neuauflage von Mathias Ramson & Brix. Im Finale performte Alphonso Williams ebenso wie seine Konkurrenten insgesamt drei Songs: das persönliche Staffel-Highlight "Stop! In The Name Of Love", einen Einzelsong "Disco Inferno" und die Final-Single "What Becomes Of The Broken Hearted". Die Zuschauer haben entschieden und Alphonso zum Sieger gekürt.

DSDS: Die 14. Staffel ist zu Ende

Auch die 14. Staffel von Deutschland sucht den Superstar lockte wieder ein Millionenpublikum vor die TV-Geräte. Die Jury – allen voran der Chefjuror Dieter Bohlen, Sängerin Michelle, YouTube-Star Shirin David und Scooters H.P. Baxxter – musste aus zehntausenden Bewerbern auswählen, ehe die Zuschauer den Gewinner von Deutschland sucht den Superstar kürten.

