Alphonso Williams, Deutschlands frisch gebackener Superstar 2017, zeigte am 12. Mai 2017 bei der RTL-Tanzshow Let's Dance was er kann. Zwischen packenden Tänzen von Vanessa Mai, Gil Ofarim und Co. performte der DSDS-Sieger seine aktuelle Single "What Becomes Of The Broken Hearted". Mit der von Mathias Ramson & Brix produzierten Neuauflage des Jimmy Ruffin-Klassikers aus dem Jahre 1966, verzauberte er gemeinsam mit vierköpfigem Background-Chor Publikum und TV-Zuschauer gleichermaßen. Wenn ihr den Auftritt verpasst habt, oder einfach nicht genug bekommen könnt, erwartet euch Alphonsos Performance zum immer wieder ansehen bei RTL.de.

