Seit dem 6. Mai 2017 steht der Gewinner fest: Alphonso Williams ist Deutschlands Superstar 2017. Nach der Veröffentlichung seiner Sieger-Single "What Becomes Of The Broken Hearted", gibt es den Funksoul-Paradiesvogel ab dem 26. Mai 2017 auch in Albumlänge zu hören. Dann erscheint "Mr. Bling Bling Classics", für das der 54-jährige Sänger aus Wiefelstede bei Oldenburg bereits fleißig im Studio arbeitet. Das Debüt des gebürtigen US-Amerikaners ist bereits vorbestellbar.

Las Vegas-Garderobe, Glitzerbrille, Alu-Zahn: Den Namen Mr. Bling Bling bekam Alphonso Williams bereits während der Produktion des Formats Deutschland sucht den Superstar. Ob sich auf dem nach ihm benannten Album nun tatsächlich Klassiker im neuen Gewand befinden - analog zu seiner aktuellen Single, die eine Neuauflage eines Jimmy Ruffin-Klassikers aus dem Jahre 1966 ist - wurde noch nicht bekannt gegeben. Wir berichten euch aber davon, sobald sich das ändert.

Alphonso Williams Album "Mr. Bling Bling Classics"

