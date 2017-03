Langes Warten bewährt sich: American Authors melden sich mit ihrem Track "I'm Born To Run" zurück. Jetzt gibt es passend dazu auch das Video des Songs, der für beste Laune sorgt. Wir haben den Clip und eine schöne Überraschung für euch: Für die Band aus New York stehen neun Live-Termine ab April 2017 fest. Hier erfahrt ihr, wo und mit wem.

Beste Laune im Video-Format: Der Clip zu "I'm Born To Run"

Es ist ein weiterer Track des kommenden Albums "What We Live For", das hierzulande am 21. April 2017 veröffentlicht wird. Wir haben für euch das Video zu "I'm Born To Run", dass den Gute-Laune-Sound visuell in Szene setzt. Dafür haben American Authors Aufnahmen aus dem Backstage-Bereich ihrer Konzerte, Eindrücke aus ihrem Tourbus und besten Rock'n'Roll-Lifestyle in das dreiminütige Video gepackt. Zwischendrin seht ihr außerdem, dass die Band nirgends die Finger von Bass, Schlagzeug und Gitarre lassen kann.

Das Gefällt: American Authors ab April 2017 mit Milow auf Tour

American Authors kommen mit dem Hit nicht nur bei den internationalen Radio-Sendern gut an – hier läuft er in erfreulicher Dauerschleife - sondern auch bei Sänger Milow, der die Band kurzerhand als Support-Act seiner Deutschland-Tour verpflichtete. Deswegen werden American Authors jetzt insgesamt auf neun Konzerten mit dem Belgier auf der Bühne stehen:

American Authors live erleben

26.04.2017 Bremen, Aladin

28.04.2017 Hamburg, Docks

29.04.2017 Dortmund, FZW

01.05.2017 Stuttgart, LKA Longhorn

02.05.2017 Nürnberg, Lowensaal

03.05.2017 Mannheim, Capitol

06.05.2017 Leipzig, Werk 2

07.05.2017 Frankfurt, Batschkapp

08.05.2017 Saarbrücken, Garage

