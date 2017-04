Seit ihrem Debütalbum "Oh, What A Life" und ihrem internationalen Hit "Best Day Of My Life" sind American Authors nicht mehr aus dem Indie-Pop wegzudenken. Jetzt legt das New Yorker Quartett um Sänger Zac Barnett nach: Mit "What We Live For" präsentieren sie uns ihren zweiten Longplayer.

"I'm Born To Run" (Video)

Indie-Pop-Rock, der gute Laune macht

Dass sie wissen, wie man Songs schreibt, die jedes noch so trübe Gemüt aufhellen, zeigten uns die American Authors mit ihrem Debüt, und setzen nahtlos daran an. Frei nach dem Motto "never change a winning team" arbeitete die Band wieder mit den Producern Shep Goodman und Aaron Accetta. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Songs wie "I'm Born To Run", "Pride" oder "Right Here Right Now" begeistern allesamt mit einer fein abgeschmeckten Mischung aus Indie-Pop und Rock. Da wundert es kaum, dass Zac und Co. bereits von OneRepublic als Support mit auf Tour genommen wurden. Apropos Tour: Im Mai 2017 kommen American Authors für neun Konzerte nach Deutschland.

American Authors live erleben

26.04.2017 Bremen, Aladin

28.04.2017 Hamburg, Docks

29.04.2017 Dortmund, FZW

01.05.2017 Stuttgart, LKA Longhorn

02.05.2017 Nürnberg, Lowensaal

03.05.2017 Mannheim, Capitol

06.05.2017 Leipzig, Werk 2

07.05.2017 Frankfurt, Batschkapp

08.05.2017 Saarbrücken, Garage

American Authors Album "What We Live For"

▶ bei iTunes

▶ bei Amazon

▶ bei Mediamarkt