Rapper Amir Obé kommt mit seinem Album "NOTCW" nach Deutschland

Der in den USA geborene Amir Obé ist nicht nur Rapper und Sänger, er schreibt und produziert auch Songs. Als Phreshy Duzit tauchte er 2009 erstmals in der Musikszene auf. Fünf Jahre später veröffentlichte er unter seinem jetzigen Namen das Mixtape "Detrooklyn" und weckte damit die Aufmerksamkeit von Drake. Amir produzierte sogar dessen Track "Star67" mit, welcher auf Drakes Album "If You're Reading This It's Too Late" zu finden ist. Es folgten weitere eigene Songs, bis er am 30. März 2017 sein Album "NOTCW" (None Of The Clocks Work) veröffentlichte und nun bereit für eine internationale Karriere ist.

Wish You Well (Audio)

Amir Obé kommt nach Deutschland

Und wie vermittelt man Musik am besten? Richtig: Live! Deshalb kommt Amir Obé auf Europa-Tour und macht in diesem Rahmen auch in zwei deutschen Städten Halt. Ihr könnt den Rapper mit seinem Album "None Of The Clocks Work" in Berlin und Frankfurt live erleben.

15. Juni 2017 in Berlin, Privateclub

16. Juni 2017 in Franktfurt, Zoom

Amir Obé Album "None Of The Clocks Work"



▶ bei Amazon

▶ bei Apple Music

▶ bei iTunes