Vier Jahre nach "Life In A Beautiful Light" ist es endlich so weit: Amy Macdonald kündigt ein neues Album an. "Under Stars" erscheint am 17. Februar 2017 und ist ab sofort vorbestellbar. Parallel gibt es den ersten neuen Song zu hören: Die Schottin veröffentlicht das Video zu "Down By The Water" in der Akustik-Version. Dieser ist bei Vorbestellung eines digitalen Albums als direkter Download erhältlich.

Down By The Water (Video)

Amy Macdonald arbeitete zweieinhalb Jahre am neuen Album

"Die Entstehung dauerte zweieinhalb Jahre, so lange habe ich an keinem Album zuvor gearbeitet", schreibt Amy auf Facebook, "zu dieser Zeit wünschte ich, es würde schneller gehen. Aber jetzt wo es fertig ist, bin ich froh, dass ich mir die Zeit genommen habe. (...) Ich bin so stolz auf die Songs und so zufrieden mit der Platte."

▶ Hier "Down By The Water" sehen und hören

Amy Macdonald Album "Under Stars"

