Gerade kündigte Amy Macdonald ihr im Februar erscheinendes Album "Under Stars" an, nun folgt die Bekanntgabe ihrer Europa-Tour-Daten. Dabei macht sie auch in Deutschland Stopp: Im März 2017 könnt ihr sie in sechs Städten erleben. Außerdem spielt sie Konzerte in Polen, der Schweiz, Österreich, Holland, Belgien, Frankreich, Luxemburg, Tschechien, England und ihrer Heimat Schottland. Dafür wird sie zwei Monate unterwegs sein und insgesamt 29 Shows spielen. Der Vorverkauf startet am 2. Dezember 2016, Karten für die England- und Schottland-Konzerte sind bereits erhältlich.

Amy Macdonald Deutschland-Tour 2017

08.03.2017 Köln, E-Werk

11.03.2017 Bremen, Pier2

15.03.2017 München, Tonhalle

19.03.2017 Lingen, Emsland Arena

20.03.2017 Leipzig, Haus Auensee

25.03.2017 Berlin, Tempodrom

Amy Macdonald Album "Under Stars"

