Ins neue Jahr mit Amy Macdonald: Seht hier eine tolle "Dream On"-Performance und ein interessantes Interview

Mit Amy Macdonald ins neue Jahr: Was wir Silvester nennen, heißt in Schottland Hogmanay - und ist dort einer der bedeutendsten Festtage. BBC Scottland nimmt diesen besonderen Abend zum Anlass, um jährlich ein großartiges Live-Programm auf die Beine zu stellen, das seine Zuschauer gut unterhalten ins neue Jahr begleitet. In seiner 2016er Ausgabe wartete das Event mit einer besonderen Premiere: Amy performte erstmalig ihre neue Single "Dream On", die aus dem Album "Under Stars" stammt, welches am 17. Februar 2017 erscheint.

Neuer Song zum neuen Jahr: Amy Macdonald performt bei der BBC One Hogmanay Live Show

Die Jahreswende feiern die Schotten traditionell: Nach altbekanntem Brauch kommt hier nicht nur guter Whiskey auf den Tisch, sondern auch beste Musik auf den Bildschirm. In diesem Jahr übertrug die BBC vom Old Fruitmarket in Glasgow in die heimischen Wohnzimmer. Aber auch online war eine Menge los: Amy Macdonald stellte sich live bei Facebook den Fragen von Moderatorin Jackie Bird und ihren Fans. Charmant und offenherzig sprach die "Down By The Water"-Sängerin unter anderem über den Entstehungsprozess ihres neuen Albums und wie sehr sie sich auf ihre bevorstehende Tour freut.

Zwischen Shortbread und Whiskey: Amy Macdonald im Interview mit Jackie Bird

Amy Macdonald Album "Under Stars"

