Amy Macdonald lässt Wünsche wahr werden: Ihre neue Single "Dream On" ist ab jetzt unter anderem bei iTunes und Amazon sowie bei Spotify erhältlich. Damit liefert die Schottin mit der unverkennbaren Stimme ihren zweiten Track aus dem neuen Album "Under Stars", das am 17. Februar 2017 erscheint.

"Dream On": So klingt die neue Single von AmyMacdonald

Kraft, Tränen und Glück verbindet Amy mit ihrem neuen Album "Under Stars" - und auch mit ihrer neuen Single: "Weiter Träumen und nicht aufgeben" - Das sei das Motto des Songs und spiegelt sich auch in dem poppig und motivierendem Sound wider.

Der Appetit-Anreger sind serviert: "Under Stars" schon jetzt reservieren

Wer pünktlich zur Veröffentlichung am 17. Februar 2017 ohne großen Aufwand in den Genuss des neuen Amy Macdonald-Albums kommen möchte, kann sich "Under Stars" schon jetzt bei Spotify vorab speichern. Der Longplayer erscheint dann automatisch in eurer Bibliothek.

Amy Macdonald Single "Dream On"

▶ bei Apple Music

▶ bei iTunes

▶ bei Spotify