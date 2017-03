Die Lebensgeschichte von Amy Macdonald ist schon immer von musikalischen Einflüssen geprägt: Damals noch mit den Songs der Rockband Travis im Jugendzimmer, spielte die 12-Jährige ihre ersten Akkorde auf Gitarre. Nur sechs Jahre später gehörte sie zu den erfolgreichsten schottischen Folk-Sängerin, die mit authentischen Texten auf ihrem Debüt-Album "This Is The Life", das am am 7. März 2008 erschien, ihren Durchbruch feierte. Nun erzählt die "Down By The Water"-Sängerin in ihrer Amy Macdonald Complete Playlist in drei kurzen Sequenzen von der Entstehung ihres Erstlings.

Der Sommer ihres Lebens: Amy Macdonalds Anfänge als erfolgreiche Sängerin

2008 schuf Amy mit 18 Jahren ein bodenständiges Folk-Rock-Album, das auch mit großen, mutigen Popsongs überzeugte. Die zehn Tracks entstanden in den Londoner Soho Recordings Studios unter dem Produzenten Pete Wilkinson. "Es war ein wundervoller Sommer in London", verrät die junge Schottin. "Ich war damals so viel unterwegs und kann heute rückblickend sagen, dass ich sehr dankbar für diese Erfahrung bin". Das zeigte sich dann auch bei der stetig wachsenden Fan-Base, schließlich wurde ihr Debüt-Werk mehr als 2,5 Millionen Mal verkauft.

Wenn "This Is The Life" alle besänftigt: Amy über ihren Festival-Patzer wegen Flugverspätung

Bei einem solchen Erfolg standen viele Termine für die talentierte Songwriterin auf dem Programm. Deswegen tourte sie vor allem im Erscheinungsjahr 2008 durch die Welt. In den Niederlanden kam es dann zu einem kleinen Eklat, verrät Amy. Da ihr Flug Verspätung hatte, erschien sie zu spät zu ihrem Festival-Auftritt. Die anfänglich genervten Zuschauer kamen leider nur in den Genuss von vier ihrer Songs. Als Amy aber anfing ihren Hit "This Is The Life" zu spielen, "waren alle wieder besänftigt und glücklich". Sie selbst weiß heute, dass die damalige Zeit ihr den Durchbruch verschaffte und blickt zufrieden und stolz auf ihr Debüt-Werk zurück, wie sie im zweiten Teil der Spotify-Playlist verrät.

Ab dem 17. Februar 2017 geht die Erfolgsgeschichte weiter: Das neue Album "Under Stars" erscheint

Perönliche Geschichten zur Enstehung ihrer Longplayer werden mit Sicherheit folgen: Am 17. Februar 2017 erscheint Amy Macdonalds neues Album "Under Stars". Wir wissen durch die erste Single "Dream On" schon jetzt, dass sich Amy auch diesmal von einer sehr privaten Seite zeigt. Weitere spannende Erinnerungen erfahrt ihr in Amy Macdonalds Complete Spotify Playlist außerdem zu den Alben "A Curious Thing" und "Life In A Beautiful Light".

Amy Macdonald Album "Under Stars"

